Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств в 2019 года составил $120,1 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании SuperData.

Большая часть прибыли пришлась на долю разработчиков видеоигр для мобильных устройств — они заработали $64,4 млрд. Видеоигры для персональных компьютеров принесли разработчикам $29,6 млрд, для игровых приставок — $15,4 млрд. Оставшаяся часть доходов пришлась на приложения и игры для устройств виртуальной реальности.

В отчёте отмечается, что четыре пятых дохода были получены от условно бесплатных игр, в которых пользователи платят не за саму игру, а за какие-либо предметы внутри игры.

В десятку самых коммерчески успешных видеоигр вошли Fortinte (разработчики которой получили $1,8 млрд), Dungeon Fighter Online ($1,6 млрд), Honour of Kings ($1,6 млрд), League of Legends ($1,5 млрд), Candy Crush Saga ($15 млрд), Pokemon GO ($1,4 млрд), Crossfire ($1,4 млрд), Fate/Grand Order ($1,2 млрд), Game for Peace ($1,2 млрд) и Last Shelter: Survival ($1,2 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году совокупные доходы разработчиков видеоигр составили около $110 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года