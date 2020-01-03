Пекин, , 13:29 — REGNUM Аппараты китайской автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-4» завершили 13-й период активности в кратере фон Кармана на обратной стороне Луны. Об этом сообщает China Daily.

Посадочная станция и луноход «Юйту-2» отключились на время следующей лунной ночи, равной 354 земным часам. В это время суток на Луну не попадает прямого солнечного света, поэтому солнечные батареи космических аппаратов не вырабатывают достаточного количества энергии для активного функционирования.

К концу 2 января 2019 года луноход «Юйту-2» удалился от посадочной станции на расстояние около 358 метров. Научное оборудование на посадочной станции и луноходе продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, китайская миссия «Чанъэ-4» совершила посадку в кратере фон Кармана на обратной стороне Луны ровно год назад — 3 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года «Юйту-2» побил рекорд по продолжительности эксплуатации луноходов. Прежде самым «долгоживущим» луноходом был советский аппарат «Луноход-1», проработавший на поверхности Луны 321 земной день с ноября 1970 до сентября 1971 года.

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