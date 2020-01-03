Сеул, , 12:29 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung поставила более 6,7 млн смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее в компании планировали поставить к концу 2019 года около 4 млн мобильных устройств с поддержкой 5G. В Samsung отметили, что в последние месяцы 2019 года на долю южнокорейской компании пришлось более 50% от общего объёма поставок смартфонов 5G.

Устройства с поддержкой 5G начали внедряться в 2019 году. На долю таких устройств пришёлся всего 1% от общего объёма поставок смартфонов. В Samsung считают, что 2020 год станет переломным для технологий 5G, а доля смартфонов с поддержкой связи пятого поколения в общем объёме поставок вырастет до 18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 компания Strategy Analytics представила данные о глобальных поставках мобильных устройств, согласно которым южнокорейская компания Samsung за 2019 год поставила около 302 млн смартфонов.