Пекин, , 11:05 — REGNUM В 2020 году Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC проведёт более 40 пусков в рамках реализации национальных космических программ. Об этом сообщает China Daily.

По данным издания, говоря о космических запусках, в CASC учитывали только пуски с использованием ракет-носителей семейства «Чанчжэн». Также в 2020 году должно состояться около 10 пусков с использованием твердотопливных ракет-носителей Smart Dragon, разработанных частной компанией China Rocket Co. Таким образом, общее количество космических пусков составит около 50.

В Китайской академии технологий ракет-носителей, являющейся крупнейшим разработчиком и производителем ракет космического назначения, рассказали, что в 2020 году будут продолжены запуски с использованием ракет-носителей серии «Чанчжэн» в модификациях от «Чанчжэн-3A» до «Чанчжэн-5». Также запланированы испытательные запуски с четырьмя новыми ракетами-носителями: «Чанчжэн-5B», «Чанчжэн-7A», «Чанчжэн-8» и Smart Dragon-2.

Издание отмечает, что в 2019 году Китай сохранил лидерство по количеству космических пусков, запустив 32 успешных миссии. Ещё два запуска с использованием китайских ракет-носителей в 2019 году оказались неудачными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали, что в 2020 году Россия проведёт до 50 космических запусков.