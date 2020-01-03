Лондон, , 11:55 — REGNUM Американская компания Apple и британский разработчик мобильных графических ускорителей и микропроцессоров Imagination Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 2 января сообщает The Verge.

Сотрудничество Apple и Imagination Technologies началось в 2014 года. Британская компания занималась разработкой графических ускорителей для смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. В апреле 2017 года в Apple объявили о прекращении сотрудничества с Imagination.

Американская компания рассчитывала в течение двух лет разработать собственные графические чипы и прекратить использование лицензий Imagination Technologies. В 2017 году в британской компании скептически отнеслись к планам Apple, выразив сомнение в том, что ей удастся разработать собственные чипы «без нарушения патентов, интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации Imagination».

2 января 2020 года в Imagination Technologies заявили о заключении нового соглашения с Apple, в рамках которого американская компания получает доступ к разработкам Imagination в обмен на лицензионные отчисления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно о планируемой сделки по приобретению главного завода японского производителя дисплеев Japan Display американской компанией Apple и японской корпорацией Sharp.