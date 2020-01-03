Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Компьютерная игра Fortnite в 2019 году принесла разработчикам доход в размере $1,8 млрд, став самой успешной видеоигрой по этому показателю. Об этом сообщает The Verge.

Онлайн игра в жанре симулятора выживания была выпущена американской компанией Epic Games в режиме раннего доступа 25 июля 2017 года. Широкую популярность этой игре принёс режим «королевской битвы», после чего Fortnite: Battle Royale была выпущена как самостоятельная игра. За 2018 год обе версии Fortnite принесли Epic Games рекордные $2,4 млрд.

В 2019 году доход разработчиков от этой видеоигры снизился до $1,8 млрд, однако Fortninte осталась самой прибыльной игрой. Второй по прибыльности стала видеоигра в жанре RPG Dungeon Fighter Online, принёсшая разработчикам $1,6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в компании Nintendo рассказали, что в США видеоигра Fortnite стала самой скачиваемой игрой для консоли Nintendo Switch.