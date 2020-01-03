Тайбэй, , 07:40 — REGNUM

Тайваньская компания TSMC запустит производство чипов для смартфонов iPhone по 3-нанометровому технологическому процессу во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает Commercial Times.

По данным издания, при производстве чипов для iPhone будут задействованы две трети имеющихся 3-нм производственных линий TSMC. Ожидается, что на части оставшихся линий будут производиться микросхемы для дочерней компании китайской Huawei — HiSilicon.

Отметим, название технологического процесса, применяемого при производстве интегральных микросхем, определяется разрешающей способностью используемого оборудования. При переходе к новому техпроцессу повышается плотность размещения элементов микросхем, что позволяет повысить производительность и снизить уровень выделения тепла.

Напомним, ранее в TSMC также рассказывали, что планируют перевести опытные линии на базе 5-нм технологического узла на серийное коммерческое производство в 2020 году. Первые устройства с этими чипами поступят в продажу в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года вице-президент TSMC Джей Кей Вон заявил, что компания планирует запустить экспериментальные линии по 3-нм технологическому процессу до конца 2020 года.

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