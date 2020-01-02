Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Компания Iridium Communications завершила вывод с околоземной орбиты группировки спутников связи первого поколения. Об этом сообщает SpaceNews.

Компания Iridium начала замену орбитальных спутников первого поколения, построенных компаниями Motorola и Lockheed Martin, в 2017 году. Постепенно эти аппараты были замещены более совершенными спутниками производства Thales Alenia Space. Последний из спутников Iridium первого поколения был сведён с орбиты 28 декабря 2019 года.

Астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл рассказал, что всего с 1997 года компания запустила 95 спутников, однако с орбиты было сведено только 65 аппаратов. Остальные спутник не смогли сойти с орбиты из-за различных неисправностей.

Макдауэлл объяснил, что перигей (ближайшая к Земле точка орбиты) 7 из 30 неактивных спутников составляет менее 600 километров. На этой высоте атмосферное давление будет воздействовать на спутники достаточно сильно, поэтому они сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы в течение нескольких десятилетий. Остальные аппараты находятся на более высокой орбите, поэтому они останутся на ней не менее 100 лет.

Издание отмечает, что в настоящее время компании-операторы спутниковых группировок не заинтересованы в удалении с орбиты неиспользуемых космических аппаратов или их обломков. Однако в будущем это может стать заметной проблемой.

Любопытно, что сама компания Iridium стала участницей первого известного инцидента со столкновением двух искусственных спутников в космосе. В феврале 2009 года спутник связи «Iridium 33» столкнулся с неиспользуемым российским военным спутником «Космос-2251». В результате столкновения двух аппаратов весом 600 кг и 900 кг на высоте около 790 км от Земли образовалось около 600 обломков.

Генеральный директор итальянской компании D-Orbit Лука Россеттини отметил, что такое положение вещей изменится только при ужесточении правил эксплуатации орбитальных спутников.

«Тогда появится экономическая выгода… Правила обязательно появятся, это лишь вопрос времени», — подытожил Россеттини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство заключило контракт с компанией ClearSpace на разработку космического аппарата для выведения с околоземной орбиты обломков спутников.

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