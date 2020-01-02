Вашингтон, , 16:02 — REGNUM

Грузовой космический корабль компании SpaceX будет отстыкован от Международной космической станции 5 января. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Dragon был запущен 5 декабря 2019 года со стартовой площадки NASA на мысе Канаверал. 8 декабря корабль достиг МКС, после чего был состыкован с модулем Harmony американского сегмента станции. Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также оборудование для научных экспериментов.

5 января корабль покинет МКС, а 6 января совершит посадку в Тихом океана недалеко от города Лонг-Бич. Dragon доставит на Земл контроллер BCDU (блок зарядки-разрядки аккумулятора), который вышел из строя в ходе замены аккумуляторных батарей на внешней стороне орбитальной станции в октябре 2019 года.

Также Dragon вернёт на Землю подобных мышей и маленьких водных животных коловраток, которые доставлялись на МКС для изучения влияния условий космической среды на живые организмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2019 года астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр выполнили демонтаж неисправного блока зарядки-разрядки аккумулятора BCDU в ходе работ в открытом космосе за бортом МКС. В связи с выходом из строя этого устройства NASA перенесло три выхода в открытый космос для замены аккумуляторов на внешней стороне МКС на 2020 год.