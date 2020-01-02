Тайбэй, , 13:49 — REGNUM Линейка смартфонов iPhone американской компании Apple 2020 года будет насчитывать шесть разных моделей. Об этом сообщает тайваньская газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, две модели iPhone 2020 года будут оснащены жидкокристаллическими дисплями LDC, а другие четыре модели — дисплеями на органических светодиодах OLED.

Также отмечается, что производством антенных модулей для новых моделей iPhone с поддержкой связи стандарта 5G будет заниматься тайваньская компания TSMC.

Отметим, с 2013 по 2015 год компания Apple ежегодно выпускала две новые модели смартфонов, а с 2015 года по 2019 — четыре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо рассказал, что в 2020 году компания Apple выпустит пять моделей смартфонов iPhone, включая компактное устройства с диагональю экрана 4,7 дюймов, который станет продолжением серии SE.

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