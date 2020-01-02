Нью-Дели, , 13:24 — REGNUM Индия рассчитывает запустить автоматическую межпланетную станцию для исследования Луны «Чандраян-3» до конца 2020 года, заявил глава индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Об этом сообщает BBC.

Глава ISRO рассказал, что подготовка к запуску третьей индийской миссии по исследованию Луны проходит в соответствии с графиком. В случае успешных испытаний, станция «Чандраян-3» будет запущена до конца 2020 года, однако в случае возникновения технических проблем старт может быть отложен до 2021 года.

Успешная реализация миссии «Чандраян-3» сделает Индию четвёртой страной (после России, США и Китая), сумевшей осуществить мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.

Кайласавадиву Сиван отметил, что станция «Чандраян-3» будет иметь такую же конфигурацию, как и предыдущий аппарат «Чандраян-2». Эта миссия была запущена в июле 2019 года, а в августе станция успешно вышла на окололунную орбиту. В сентябре от станции отделился посадочный модуль «Викрам», однако мягкая посадка не удалась — аппарат потерпел крушение.

Руководитель индийской космической организации добавил, что посадочный модуль станции «Чандраян-3» должен будет совершить посадку в том же месте, где потерпел крушение предыдущий модуль «Викрам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года департамент космических исследований Индии представил отчёт о крушении посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-2». Индийские специалисты установили, что модуль потерпел крушение вследствие некорректной работы двигателей, приведшей к смещению фазы торможения.

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