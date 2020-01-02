Берлин, , 12:21 — REGNUM Только 20 вертолётов из 152 находящихся в составе Бундесвера готовы к полётам, что является отрицательным фактором для подготовки новых пилотов. Об этом 2 января сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Вооружённых сил Германии.

Как сообщает издание, в настоящий момент в пригодном для эксплуатации состоянии находятся 8 из 53 вертолетов Tiger и 12 транспортных вертолетов NH90 из имеющихся 99.

Также указывается, что причиной такого состояния вертолетного парка Бундесвера является то, что компания Airbus Helicopters Deutschland не укладывается в сроки своевременного техосмотра машин.

«Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно», — приводит издание слова представителя фракции «зеленых» в Бундестаге Тобиаса Линднера.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что 42% летчиков германских ВВС недостаточно времени проводят в воздухе, что нарушает предписания НАТО, рекомендующие летчикам практиковаться не менее 180 часов в год.