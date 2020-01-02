Амстердам, , 11:24 — REGNUM По итогам 2019 года американская корпорация Boeing впервые с 2011 года уступила лидерство на рынке воздушных судов компании Airbus. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в 2019 году базирующаяся в Нидерландах международная компания Airbus поставила 863 самолёта. Точное количество поставленных за это время лайнеров Boeing неизвестно, однако оно снизилось по сравнению с 2018 годом, за который Boeing поставила 806 самолётов.

Издание отмечает, что в 2019 году компания Airbus столкнулась с некоторыми производственными проблемами, однако ей удалось нарастить поставки самолётов на 7,9% по сравнению с 2018 годом.

Снижение поставок Boeing объясняется проблемами компании в связи с двумя авиакатастрофами лайнеров Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. После крушения самолёта 737 MAX под Аддис-Абебой в марте 2019 года эксплуатация этих лайнеров была прекращена по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Деннис Меленберг покинул пост генерального директора компании Boeing.

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