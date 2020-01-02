Урумчи, Китай, , 09:51 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая создадут банк генов домашнего скота для защиты биоразнообразия региона. Об этом сообщает China Daily.

Биорепозиторий расположится на территории одной из скотоводческих ферм. Созданием и развитием генного банка займётся Синьцзянская академия животноводческих наук КНР. Издание отмечает, что этот генный банк станет седьмым биорепозиторием такого типа в Китае.

Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из ключевых сельскохозяйственных районов Китая. Создание генного банка поможет сохранить уникальные породы скота и птицы, а также предоставит материал для выведения новых пород.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая будет открыта новая железная дорога Айтай-Фуюнь-Чжундун длиной более 400 км.