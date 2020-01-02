Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Компания Wyze Labs, производящая устройства интернета вещей, подтвердила утечку базы данных, содержащей сведения о 2,4 млн клиентов. Об этом сообщает CNN Business.

Утечка данных пользователей беспроводных камер видеонаблюдения, подключаемых к другим устройствам интернета вещей и смартфонам, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Внутреннее расследование Wyze показало, что из-за ошибки сотрудников база данных клиентов была открыта с 4 по 26 декабря.

В Wyze заверили, что утекшая база данных не содержала финансовую информацию, однако включала личные данные пользователей. Технические специалисты компании сбросили пароли всех затронутых видеокамер и пообещали улучшить методы защиты данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года британская исследовательская компания Comparitech заявила об утечке данных 267 млн пользователей социальной сети Facebook.