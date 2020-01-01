Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Список основных космических миссий, запланированных на 2020 год, представил портал Space.com.

Научная программа российских приборов миссии «ЭкзоМарс-2016» Exomars.cosmos.ru

На 2020 год запланирован запуск аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter. Этот спутник должен будет выйти на орбиту вокруг Солнца расстоянием около 0,284 астрономических единиц, то есть ближе, чем планета Меркурий.

Ещё несколько автоматических станций отправятся к Марсу, включая проект Роскосмоса и ЕКА «ЭкзоМарс-2020», миссию NASA «Марс-2020», а также небольших миссий Китая, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Планируется, что все эти запуски будут произведены в июле или августе.

Индия планирует провести первый испытательный запуск ракеты-носителя лёгкого класса SSLV, а Китай — отправить к Луне первую возвращаемую миссию «Чанъэ-5». В США рассчитывают начать доставку астронавтов на МКС на собственных кораблях, ожидается, что в этом году первые полёты с экипажем на борту совершат корабли американских компаний Boeing и SpaceX (Starliner и Crew Dragon соответственно).

Также в 2020 году компании Virgin Galactic и Blue Origin планируют начать туристические космические запуски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.