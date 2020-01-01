Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Американская компания Maxar Technologies Inc заключила соглашение о продаже канадского подразделения консорциуму, возглавляемому Northern Private Capital, за $765 млн. Об этом сообщает Reuters.

Согласно условиям сделки, Maxar сохранит своё подразделение в США, которое занимается разработкой роботехнических средств для космических проектов. В частности, американское подразделение Maxar отвечает за разработку роботизированого оборудования, используемого в марсоходе NASA «Марс-2020».

Канадское подразделение, в котором работает около 1900 сотрудников, станет отдельной компанией. Это подразделение специализируется на разработке аппаратуры для спутниковых систем. Также канадское подразделение разработало передвижной роботехнический комплекс Canadarm2, использующийся для работ за бортом Международной космической станции.

Издание отмечает, что компания Maxar продала канадское подразделения из-за необходимости погашения долга, который составлял около $3 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar на разработку и создание первого модуля лунной орбитальной станции Gateway.