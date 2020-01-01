Тайбэй, , 14:15 — REGNUM На долю жидкокристаллических телевизоров, поддерживающих формат видео 8K, пришлось 0,2% от общего объёма глобальных поставок 2019 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отчёт исследовательской компании Sigmaintell Consulting.

По оценкам экспертов, в 2019 году во всём мире было поставлено около 500 тысяч ЖК-телевизоров с поддержкой видео в разрешении 8K. Прогнозируется, что в 2022 году поставки таких устройств достигнут 5 млн в год, что составит около 2% от общего объёма ЖК-телевизоров.

Основным фактором, мешающим широкому распространению 8K-телевизоров, является высокая стоимость производства. В настоящее время стоимость 4K и 8K телевизоров одинаковых размеров отличается более чем в два раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский журнал Time назвал 8K-телевизор от компании LG одним из наиболее примечательных устройств 2019 года.

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