Лондон, , 13:53 — REGNUM Частная компания Virgin Orbit (входит в британскую Virgin Group) планирует провести первый запуск ракеты LauncherOne в начале 2020 года. Об этом сообщает SpaceNews.

Разрабатываемая с 2007 года ракета LauncherOne предназначена для вывода малых космических аппаратов на геосинхронную орбиту. Запуски этих ракет будут осуществляться по системе воздушного старта — с самолёта-носителя от компании Boeing.

В Virgin Orbit рассказали, что специалисты компании готовят ракету LauncherOne к первому запуск со стартовой площадке в пустыне Мохаве (штат Калифорния, США). Этот запуск должен состояться в начале 2020 года, а за ним должен последовать коммерческий запуск в рамках программы NASA CubeSat Launch Initiative. Коммерческий запуск запланирован на февраль 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Virgin Orbit заключила соглашение с производителем спутниковых систем SatRevolution, предусматривающий запуск малой автоматической межпланетной миссии к Марсу в 2020 году.

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