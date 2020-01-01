Вашингтон, , 13:07 — REGNUM В американской компании Boeing рассказали о предварительных результатах первого испытательного полёта космического корабля Starliner. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый запуск космического корабля Starliner, разрабатываемого специалистами Boeing для доставки астронавтов на борт Международной космической станции, состоялся 20 декабря 2019 года. Программа испытательного полёта предусматривала стыковку корабля с МКС, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового компьютера. Starliner был выведен на нештатную околоземную орбиту, 22 декабря корабль вернулся на Землю, совершив посадку на полигоне NASA в штате Нью-Мексико.

В отчёте Boeing говорится, что испытание подтвердило расчётные аэродинамические характеристики корабля. Также отмечается корректная работа системы жизнеобеспечения пилотируемого отсека. При этом в сообщении не указываются причины сбоя бортового компьютера. Предполагается, что они будут выявлены после более тщательного исследования корабля и анализа записей бортовых приборов.

После этого пилотируемая капсула корабля, используемая при первом испытательном запуске, будет подготовлена к следующему старту, который пройдёт с экипажем на борту. В Boeing не назвали предполагаемую дату пилотируемого запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года в Boeing рассказали, что программа испытаний корабля Starliner была частично выполнена на нештатной околоземной орбите, на которую корабль был выведен после неудачного манёвра перед планируемой стыковкой с МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический корабль Starliner совершил посадку на полигоне NASA