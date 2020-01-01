Дублин, , 11:39 — REGNUM Правительство Ирландии разрабатывает законопроект, предусматривающий введение запрета на поставки новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Ирландии RTE.

Проект соответствующего закона разрабатывается в министерстве связи, климатических действий и окружающей среды. Ожидается, что глава ведомства Ричард Брутон представит его в начале 2020 года.

Новый закон станет частью правительственной программы по сокращению выбросов углекислого газа. Если законопроект будет одобрен, то с 2030 года в Ирландии нельзя будет зарегистрировать новый автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем. В правительстве рассчитывают, что к 2030 году в Ирландии будет использоваться более 900 тысяч электрических и гибридных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в столице Нидерландов была утверждена программа поэтапного ограничения использования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, включая их полный запрет к 2030 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амстердаме запретят бензиновые двигатели к 2030 году