Пекин, , 10:23 — REGNUM Американская компания Tesla планирует удвоить количество сервисных центров и зарядных станций для электромобилей в Китае в 2020 году. Об этом сообщает Business Insider.

Региональный менеджер Tesla China Ван Хао рассказал о планах по расширению сети послепродажного обслуживания на церемонии вручения клиентам первых электромобилей, произведённых на заводе в Шанхае. Сейчас в Китае находится 29 сервисных центров Tesla, планируется, что концу года их количество превысит 60.

Ван Хао также отметил, что завод Tesla в Шанхае уже производит около 1000 электромобилей в неделю. Планируется, что позже мощность предприятия будет доведена до 2500 автомобилей в месяц.

Издание отмечает, что первая партия электромобилей с завода Tesla в Шанхае была поставлена клиентам через 357 дней после начала строительства производственной площадки, что является рекордным показателем для автопроизводителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года была поставлена клиентам первая партия электромобилей Tesla, произведённых на заводе в Шанхае. Этот завод стал первым предприятием Tesla по производству электромобилей, расположенным за пределами США.

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