Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американская компания Apple получила патент на систему обработки аудиосигналов, которая сможет использоваться в устройствах виртуальной реальности. Об этом сообщает Business Insider.

Заявка с названием «Система для удаления виртуального звука от слушателя с использованием средств подавления перекрёстных помех» была обнаружена в архиве ведомства по патентам и товарным знакам США. В ней описывается система обработки звука, предназначенная для разделения аудиосигнала на несколько каналов. При использовании этой технологии у пользователя должно создаваться впечатление, что звук исходит из нескольких областей, а не напрямую из динамика или наушников.

По данным издания, эта технология сможет использоваться для создания приложений и устройств виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что одним из устройств, в котором сможет использоваться новая технология, станет новый планшетный компьютер iPad Pro, также оснащённый системой 3D-сенсоров для работы с VR-приложениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года издание Bloomberg рассказало, что компания Apple планирует выпустить гарнитуру дополненной и виртуальной реальности к 2022 году.

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