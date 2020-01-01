Токио, , 07:48 — REGNUM Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) при министерстве обороны Японии успешно испытало систему защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Беспилотник Leigh Miller

Разработанная в ATLA система поражает беспилотники с помощью микроволнового излучения. Направленное излучение выводит из строя электронные схемы беспилотника, что приводит к отключению системы навигации.

Система была испытана с помощью семи различных беспилотников различных типов. Генератору микроволнового излучения удалось вывести из строя все аппараты.

В ATLA отметили, что подобные системы могут устанавливаться на военно-морских судах или других ключевых объектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Рособоронэкспорт представил российские системы борьбы с беспилониками на выставке в Дубае.