Богота, 1 января 2020, 07:22 — REGNUM За прошедший 2019 год на территории Колумбии было совершено 62 000 арестов за незаконный оборот наркотиков, сообщает Xinhua со ссылкой на данные полиции.
За год оперативники изъяли 277 тонн марихуаны и 273 000 дозы синтетических наркотиков.
«Нам удалось поймать 3616 иностранных граждан, 59 018 граждан Колумбии», — говориться в сообщении ведомства.
Полицейские отмечают особый вклад горячей линии для борьбы с наркотиками и выражают надежду на то, что граждане будут использовать ее в дальнейшем.