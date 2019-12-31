Москва, 31 декабря 2019, 21:52 — REGNUM Видео, снятое на испытаниях новейших образцов российского вооружения, опубликовал 31 декабря телеканал «Звезда».
В частности, показаны испытания морской артиллерийской установки, 82-мм миномётного комплекса «Дрок» и скорострельной 57-мм пушки «Деривация», предназначенной для поражения всех видов целей, включая малоразмерные беспилотники.
Речь идёт о продукции АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в госкорпорацию «Уралвагонзавод». Тестирование проводится на испытательном полигоне в Нижегородской области.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийская система «Деривация» создаётся для установки на БМП и БТР следующего поколения, в том числе на БМП Т-15 «Армата» и БТР «Бумеранг».
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