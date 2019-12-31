Москва, , 21:01 — REGNUM Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.

По утверждению агентства, причиной такого решения стали результаты испытаний, проведённых в декабре 2019 года. Выявленные в ходе испытаний недостатки будут устранены в первой половине 2020 года.

Источник заявил, что сдача субмарины российскому флоту может произойти в первом квартале наступающего года после дополнительных испытаний. Окончательное решение примет государственная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный подводный стратегический ракетоносец «Князь Владимир» должен был быть передан Северному флоту.

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