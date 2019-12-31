Урумчи, Китай, , 15:06 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая планируется открыть новую железную дорогу уже в мае 2020 года в рамках развития региональной железнодорожной сети, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство железной дороги Афучжун (Айтай-Фуюнь-Чжундун) длиной более 400 стартовала в декабре 2015 года. Она призвана сыграть важную роль в укреплении связей между регионом и прочими районами страны.

Участок дороги Афучжун, связывающий уезд Фуюнь и Чжуньдунский эконмический технологический парк, начал работать уже 30 декабря. Известный как «страна драгоценных камней».

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная железная дорога Датун-Сиань была запущена на днях в эксплуатацию на северо-западе Китая. Ее строительство началось еще в 2009 году.

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