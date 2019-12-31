Гуйян, Китай, , 13:40 — REGNUM Мост с самой высокой в мире бетонной мостовой башней открылся для движения в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Мост, расположенный в Цньнань-Буи-Мяосском автономном округе провинции, имеет колоссальный пролет, раскинувшийся через каньон на 2135 метров. Мост является элементом скоростного шоссе Пинтан-Лодянь.

Высота самой большой башни, расположенной в самом центре моста, составляет 332 метра, что соответствует высоте 110-этажного здания. Таким образом это самая высокая мостовая башня в мире.

Общий объем инвестиций в строительство моста составил 1,5 млрд юаней (около $215 млрд). Благодаря новому мосту время поездки межу городами Пинтан и Лодянь сократится с более чем двух с половиной часов до часа.

Мост призван вложить свой вклад в борьбу с бедностью в скалистых опустыненных районах провинций Гуйчжоу и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.

Отметим также, что провинция Гуйчжоу известна как «музей мировых мостов» в связи с огромным количеством различных сложнейших мостовых сооружений, которые были возведены за последние десятилетия.