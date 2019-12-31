Москва, , 13:43 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA сертифицировал для России модель Xceed. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Сообщается, что новинку будут собирать на автопредприятии «Автотор» в Калининграде в начале следующего года, сразу после вступления в силу полученного сертификата. Действие сертификата начинается с 20 января 2020 года.

Xceed значительно отличается от классического Ceed.

Российская версия кроссовера Xceed будет представлена двумя моторами. Одним из них станет турбомотор производительностью 140 л. с. рабочим объемом 1,4 л, а второй турбомотор на 1,6 литра с отдачей 200 «лошадей». Оба движка сочетаются с «роботом» и передним приводом.

Выход первых KIA Xceed на российский рынок ожидается весной 2020 года.

Напомним, 30 декабря нынешнего года компании Hyundai и Kia объявили об отзыве более 640 тыс. автомобилей из-за нестабильных оборотов мотора у легкого коммерческого четырехдверного фургона Hyundai Grand, грузовика Porter 2, 16-местного фургона Solati, а также из-за неисправности в системе предотвращения столкновений у внедорожника Kia Sorento.

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