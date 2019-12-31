Москва, , 13:18 — REGNUM Российское Министерство обороны получило второй вертолёт Ми-38Т от холдинга «Вертолёты России». Об этом сообщает 31 декабря пресс-служба холдинга.

Ми-38Т был изготовлен по заказу военных на Казанском вертолетном заводе и поставлен министерству в рамках гособоронзаказа. Он стал вторым по счёту и прошёл все виды испытаний, предусмотренные государственным контрактом.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт опытного образца Ми-38Т состоялся в ноябре 2018 года, а в июне 2019 года новый вертолёт представили на форуме «Армия-2019». Созданный на базе гражданского Ми-38, военный вертолёт может взять на борт до 40 десантников.

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