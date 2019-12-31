Канберра, , 12:57 — REGNUM Южнокорейское авто KIA Seltos получило пять звезд по результатам краш-тестов по безопасности ANCAP Safety Ratings (австралийско-новозеландское крыло Euro NCAP). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Несмотря на небольшие замечания, эксперты все-таки поставили новинке высший балл.

Модель предназначенная для рынков Австралии и Новой Зеландии прошла тест-драйвы по той же схеме, что и в Европе.

Получить такой результат модель смогла благодаря системе автоматического аварийного торможения (AEB) и шести подушкам безопасности.

Однако специалисты нашли ряд недостатков в безопасности кроссовера.

Например, при лобовом столкновении на скорости 64 км/ч с барьером водитель может получить травму правой ноги, а у манекена на заднем кресле, имитирующего десятилетнего ребенка, обнаружен риск перелома шеи.

Кроме того, тест показал, что при столкновении машины с бетонной стеной взрослый пассажир на заднем сиденье может сломать тазовую кость.

Напомним, в середине декабря 2019 года была протестирована на безопасность модель Volkswagen Golf восьмого поколения. По итогам испытания EuroNCAP машина получила пять звезд. Во всех зачетах автомобиль показала хорошие результаты.

Читайте также: В США изобрели ремни безопасности для беременных