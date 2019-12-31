Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Chrysler рассекретила информацию о новой вариации Chrysler Pacifica 2020 модельного года. Об этом сообщается на сайте Mopar Insiders.

Новинка будет оснащена системой привода 4×4 AWD от Jeep Renegade и Compass. Однако на новом Pacifica она появится лишь в 2021 году. Это единственное изменение в технической части у нового поколения автомобиля. Основные изменения касаются внешнего вида машины.

Автопроизводители снабдили машину модернизированной решёткой радиатора и новой светодиодной головной оптикой. Кроме того, ожидаются новые детали в салоне машины.

Актуальная версия минивэна на автомобильном рынке США снабжена мотором рабочим объёмом 3,6 л мощностью 287 «лошадей». Движок агрегатируется с 9-скоростным «автоматом». Кроме того, в гамме моторов имеется гибридная версия на основе мотора объёмом 3,6 л.

На данный момент для тестирования корпорация выпустила 20 предсерийных машин.

Ранее в Австралии автокомпания Chrysler представила юбилейную спецверсию модели 300 SRT под названием «Pacer». Это авто было выпущено в честь 50-летнего юбилея Valiant Pacer. Машина получила множество уникальных деталей, которые указывают на ее особенность, а салон машины выполнен в стиле Valiant Pacer 1969 года выпуска.

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