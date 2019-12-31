Джакарта, , 11:52 — REGNUM На авторынке Индонезии в первом квартале 2020 года появятся новые кроссоверы Suzuki XL7. Об этом сообщает NJCAR.RU.

Стоит отметить, что новый кроссовер будет вариацией уже представленного в Индии Suzuki XL6. Отличия будут заключаться в том, что XL7 будет семиместным, а его длина подрастет до 4 445 мм.

Кроме того, новый кроссовер также будет напоминать и самый популярный кроссовер японской марки — Suzuki Ertiga. Вот только спереди у него будет иное оформление. Также новинка получит увеличенные колесные арки с защитным обвесом из неокрашенного пластика.

В салоне XL7 будет современная мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, климат-контроль, система запуска мотора с кнопки, а также круиз-контроль и парктроник.

В качестве дополнительной опции клиенты могут дополнительно заказать: кожаную обивку сидений, датчики дождя и света, а также камеру заднего вида.

Под капотом новинки двигатель на 1,5 л, мощность которого составляет 105 л. с. Кроме того, дополнительно идет вспомогательный стартер-генератор на 48 Вольт. Агрегатируется мотор с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с четырехдиапазонным АКПП. Привод у автомобиля предусмотрен только передний.

Напомним, в конце декабря 2019 года дилеры Suzuki приступили к приму заказов на компактный кроссовер Hustler нового поколения.

Читайте также: Ожидается рост продажи машин Suzuki в России — «Сузуки Мотор Рус»