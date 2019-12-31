Сеул, , 11:30 — REGNUM Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) намерена разработать спутник следующего поколения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 30 декабря представители KAI совместно с представителями Национального исследовательского фонда Кореи (NRF) подписали договор о разработке спутника среднего размера.

В рамках проекта Korea Aerospace Industries спроектирует, разработает, соберет и протестирует три спутника среднего размера (весом до 500 кг), которые будут осуществлять мониторинг лесов, фиксировать стихийные бедствия и координировать спасательные операции, а также проводить исследования космоса.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 180 млрд вон (~$155,7 млн). Проект планируется завершить к декабрю 2025 года.

Известно, что в 2023 году в Южной Корее намерены запустить два спутника среднего размера, и еще один — в 2025 году.