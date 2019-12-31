Мюнхен, Германия, , 11:16 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил в Мюнхене (Германия) эксклюзивный пикап на базе модели X7. Об этом 31 декабря сообщается на сайте NJACR.RU.

Авто было показано в рамках выставки BMW Welt.

Модель гораздо крупнее базовой модели — его длина на 100 мм больше. Длина кузова модели при закрытом борте равна 1400 мм, а при открытом — два метра. Сообщается, что верхняя часть кабины пикапа и крышка грузовой платформы сделаны из композитных материалов. В такой пикап легко можно погрузить мотоцикл BMW F 850 GS.

В движение автомобиль приводит 340-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 3 л. В смешанном цикле у машины очень экономный расход топлива — порядка девяти литров на 100 км.

Однако BMW X7 Pikap производиться серийно не будет.

Ранее компания BMW провела в России отзывную кампанию 19 087 машин из-за возможных проблем с детскими сиденьями. Под отзыв попали модели BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), которые были реализованы с 2017 года по настоящее время.

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