Красногорск, , 10:42 — REGNUM В период с февраля по март 2020 года на дорогах общего пользования в Московской области начнуться испытания беспилотных машин. Об этом заявил пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, беспилотные авто выйдут на Новорижскую и Калужскую магистраль, а также на Киевское, Минское, Сколковское и Можайское шоссе. Кроме того, тестирование будет проходить в подмосковной Балашихе и посёлке Нахабино.

Напомним, вице-президент по технологиям Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Евгений Белянко ранее заявил, что после 2022 года для полноценного использования беспилотных автомобилей в России могут измениться ПДД.

Ранее компания Lincoln представила концепт электрокара Perceiver для любителей скорости. Внешне авто напоминает компьютерную мышку. Кроме того, мотор модели имеет большую производительность.

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