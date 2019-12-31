Москва, 31 декабря 2019, 10:27 — REGNUM Инженерные войска Вооруженных сил РФ получили первую партию портативных источников электроэнергии мощностью 30, 50 и 100 Вт, сообщили 31 декабря в министерстве обороны России.
Отмечается, что система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.
«Первая партия источников поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие систем радиоэлектронной борьбы. Глава российского государства отметил, что за последние годы российские специалисты военно-промышленного комплекса создали порядка 20 систем РЭБ нового образца, превосходящих зарубежные аналоги.
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