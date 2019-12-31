Берлин, , 10:02 — REGNUM На базе уже имеющихся шпионских снимков нового седана Mercedes-Benz S-Class разработаны его рендеры. Изображения размещены на сайте Kolesa.ru.

Рендер нового Mercedes-Benz S-Class Kolesa.ru

Новая модель отличается от предыдущей массивной радиаторной решёткой изменённой формы, модернизированной головной оптикой, подштамповкой на боковинах кузова и выдвигающимися ручками дверей.

Кроме того, сзади у модели размещены горизонтальные фонари, объединённые молдингом. Также новинка оснащена автопилотом и большим количеством электронных помощников.

В линейке двигателей Mercedes-Benz S-Class имеются два гибридных агрегата и мотор V12.

Официальная премьера новинка состоится в 2020 году.

Напомним, на аукционе RM Sotheby's будет выставлена копия одной из первых машин Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 под прозвищем «Красная свинья». После создания именно этого авто ателье AMG получает мировую известность.

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