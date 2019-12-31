Москва, , 09:42 — REGNUM Доля продаж новых легковушек южнокорейских брендов в России по итогам 2019 года составила 25% от общего объема рынка. Об этом говорится в отчете «Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020», который составили специалисты агентства «Автостат».

Стоит отметить, что за прошедшие 10 лет доля южнокорейских автокомпаний в стране выросла в два раза. Причем в 2009 году на долю брендов из Южной Кореи приходилось лишь 14%. С тех пор, кроме таких автокомпаний, как Hyundai, KIA, SsangYong и Daewoo, на российском авторынке также появился автопроизводитель премиум-класса Genesis.

Однако самой популярной южнокорейской маркой на авторынке РФ остается KIA.

Напомним, с января по ноябрь 2019 года на российском рынке было продано 207 888 автомобилей KIA — на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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