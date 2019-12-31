Пекин, , 08:13 — REGNUM Китайский производитель автомобилей Nio представил свою третью модель — купеобразный кроссовер EС6 с электрическим агрегатом. Об этом сообщается на сайте Business Telegraph.

Дизайн нового EС6 схож с внешним видом среднеразмерного кроссовера ES6. От него он отличается большим запасом хода, который обеспечивает аккумуляторная батарея на 100 кВт-ч. Она позволяет проехать без подзарядки до 615 км (по циклу NEDC). При этом для покупателей будет доступен и более дешёвый вариант с аккумулятором на 70 кВт-ч и максимальным запасом хода 435 км.

Производительность агрегата варьируется от 435 до 544 «лошадей». Топовый вариант электрокара разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,6 с, а во втором случае — за 4,7 с.

Автопроизводители оснастили новый автомобиль автопилотом второго уровня (по классификации SAE). Он имеет 23 сенсора.

В продаже купеобразный EC6 появится в июле будущего года, а его поставки запланировали на сентябрь. Первый электрический EС6 появится у дилеров в июле 2020 года.

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, на автомобильном рынке Китая в ноябре было продано 95 тыс. электрифицированных транспортных средств, из которых 81 тыс. единиц полностью электрические авто, а остальные — машины с гибридным агрегатом. Таким образом, продажи электрифицированных автомобилей по сравнению с ноябрем 2019 года снизились на 43,7%.

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