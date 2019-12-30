Москва, , 16:58 — REGNUM Одной из причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае является жёсткость программы испытаний, рассказал 30 декабря журналистам гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, результаты расследования этого крушения будут использованы для усовершенствования истребителей этого типа.

«Прежде чем пойти в эксплуатацию, машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии», — цитирует газета «Известия» слова Юрия Слюсаря.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Хабаровского края в ходе испытательного полёта разбился новейший истребитель пятого поколения Су-57. Лётчик успел катапультироваться и остался жив.

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