Москва, , 15:56 — REGNUM Испытания первого опытного образца Ил-114−300, сначала наземные, а затем лётные, планируется начать уже в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Ил».

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«В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолёт Ил-114−300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022-м предполагается завершить сертификацию Ил-114−300, с 2023 года — начать серийные поставки», — уточнил генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Он добавил, что в ноябре 2019 года была проведена предварительная установка оборудования кабины экипажа и системы управления самолётом, которая подтвердила правильность выбранных конструктивных решений при проведении работ по модернизации воздушного судна.

Также на сегодняшний день специалисты Авиационного комплекса им С. В. Ильюшина провели окончательную окраску первого опытного образца Ил-114−300. Самолёт получил уникальную ливрею для участия в будущих испытательных и сертификационных полетах.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Ил-114−300 является модернизированной версией турбовинтового самолёта Ил-114 и предназначен для полётов на местных воздушных линиях. Первый полёт воздушного судна планируется в ноябре 2020 года.

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