Нью-Йорк, США, , 15:41 — REGNUM Кардиолог из Нью-Йоркского университета Джозеф Визель подал иск в суд против Apple, обвинив компанию в том, что она использовала его разработки при создании своих «умных» часов. Об этом 29 декабря сообщил портал Engadget.

Врач утверждает, что в основе алгоритма диагностики мерцательной аритмии, который использует Apple Watch, лежит его запатентованный метод. Визель утверждает, что он поделился с Apple информацией о патенте и методике в сентябре 2017 года, однако компания «отказалась вести переговоры добросовестно». Он хочет добиться того, чтобы суд запретил производителю использовать этот метод без выплаты соответствующего гонорара.

Напомним, Apple представила умные часы Watch Series 5 в сентябре 2019 года. Отличительной особенностью этих часов является всегда активный дисплей Retina. Компания утверждает, что часы способны следить за состоянием сердца их владельца и могут определять возможное наличие заболеваний.

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