Токио, , 15:44 — REGNUM Электрифицированные автомобили приносят больше вреда окружающей среде по сравнению с транспортными средствами с дизельными двигателями. Об этом сообщил в интервью Automotive News директор европейского подразделения Mazda по исследованиям Кристиан Шульце.

При это представитель японской компании сослался на аналитические прогнозы Mazda по долгосрочным выбросам CO2. Согласно расчетам компании, мощные батареи (порядка 95 кВт*ч), которые, например, установлены на Tesla Model S и X, по выбросам СО2 превосходят автомобили с дизельными моторами.

При этом, как сказал представитель Mazda, немаловажную роль тут играет утилизация подобных батарей.

Поэтому Mazda снабдила электрифицированные модели MX-30 аккумуляторами, мощность которых составляет 35,5 кВт*ч. Таким образом, выбросы CO2 от этих электрокаров сопоставимы с выбросами хэтчбека Mazda 3 с дизельным двигателем.

Напомним, в рамках госкампании по заботе об окружающей среде, в Пекине уже появилось свыше 200 тыс. станций подзарядки для электрокаров.

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