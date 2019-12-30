Стокгольм, , 15:26 — REGNUM Шведская компания Polestar (принадлежит Volvo Car Group) показал электрический концептуальный автомобиль специально для чемпионата Roborace. Об этом 30 декабря сообщается на сайте Carscoops.

Электрифицированный концепт получил название Polestar 1K. Над его дизайном поработал Фабиано Брис, который разработал весьма радикальным кузовом. При этом свойственные черты Polestar все равно разглядеть можно. Например, светодиодные фары с ДХО сделаны в фирменном стиле «молот Тора».

Поскольку концепт специально создан для чемпионата Roborace, то кабина у него не предусмотрена. В салоне стоит отметить стеклянную зону, на которую нанесены отдельные электросистемы машины. На задней части новинки имеются большой диффузор и светодиодные фонари причудливой формы.

Ранее шведская компания выпустила гибридную модель Polestar 1, которая стала её флагманом, а также электромобиль Polestar 2 EV, который стал конкурентом Tesla Model 3.

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