Берлин, , 15:07 — REGNUM Рейтинг автопроизводителей, которые создали самое большое количество инновационных разработок, составил немецкий независимый институт Center of Automotive Management (CAM).

При составлении данного списка была изучена работа 42 автогрупп и 96 брендов из Китая, США, Японии и Европы. Кроме того, были собраны данные по 2500 разработкам, которые стали применяться в серийном производстве с 2016 по первую половину 2019 года.

Возглавил этот рейтинг немецкий автоконцерн Volkswagen, на счету которого 462 внедренные разработки. Причем 73 из них стали уникальными для автомобильной сферы. Таким образом, по версии CAM, Volkswagen получил 466,9 балла.

На второй строчке — Daimler. Эта компания внедрила 184 инновации. Замыкает тройку лидеров еще одна немецкая компания — BMW (166 новых разработок).

На четвертом и пятом местах оказались Tesla (394,6 балла) и Hyundai (262,5 балла) соответственно.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что Volkswagen создал электрифицированный кроссовер E-Tharu с запасом хода 300 км.

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