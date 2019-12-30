Нью-Йорк, США, , 14:53 — REGNUM Созданный американской компанией SpaceX корабль Crew Dragon с экипажем на борту полетит к Международной космической станции не ранее весны 2020 года. Об этом заявил на своей странице в Twitter заявил основатель компании Илон Маск.

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«Crew Dragon должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю», — уточнил Маск.

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При этом он отметил, что завершение всех проверок работы систем безопасности, вероятно, займет ещё несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях компания SpaceX провела десятое завершающее испытание модернизированной парашютной системы Mark 3, обеспечивающей мягкую посадку пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon.

В марте 2019 года состоялся успешный испытательный запуск корабля Crew Dragon к МКС в автоматическом режиме. Ранее в SpaceX заявляли, что рассчитывают осуществить первый полёт корабля в пилотируемом режиме до конца 2019 года.