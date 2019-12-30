Сеул, , 14:08 — REGNUM Южнокорейская компания KIA планирует запустить через один-два года массовое производство концептов Imagine by KIA с 21 дисплеем в салоне. Об этом сообщает издание Auto News Europe.

Электромобиль будет собран на специальной платформе для батарейных авто. Премьера прототипа прошла в марте 2019 года в рамках Женевского автосалона. В его разработке принимали участие специалисты из европейского дизайн-центра компании, которые соединили в концепте самые лучшие характеристики внедорожников и кроссоверов.

Вполне возможно, что будущие флагманы южнокорейского бренда будут выполнены именно в таком дизайне, как и Imagine by KIA.

Такое большое количество дисплеев продиктовано желанием разработчиков подшутить над теми автопроизводителями, которые постоянно соревнуются с размерами экранов.

О силовой установке серийного автомобиля пока информации нет.

Ранее компания KIA представила электрокар Seltos под заводским индексом SP2 EV, который получил электромотор производительностью 201 л. с. В модельной линейке новинка разместится между Soul и Sportage.

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