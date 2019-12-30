Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Тюнинг-ателье East Coast Defender из Флориды представило обновленный внедорожник Land Rover Defender в серебристом цвете. Об этом сообщается на канале компании в Youtube.

Внедорожник, построенный на базе Defender 90, окрашен серебристой краской под названием Zermatt с глянцевыми черными акцентами. Тюнеры назвали автомобиль Blackcomb. «Обут» внедорожник в 18-дюймовые легкосплавные диски Sawtooth и вездеходные шины BF Goodrich. У автомобиля новый передний бампер со встроенными дневными ходовыми огнями.

Внутри внедорожник обтянут мягкой черной кожей, а на сиденьях выточен ромбовидный узор. Кроме того, компания обновила все датчики, информационно-развлекательную систему, которая подключена к аудиосистеме в комплекте с усилителем и сабвуфером.

Defender также оснастили дистанционным запуском двигателя, точкой доступа Wi-Fi, задними вентиляционными отверстиями, чувствительными к сумеркам фарами и некоторыми другими функциями.

Под капотом Blackcomb 6,2-литровый двигатель, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и развивает мощность 565 л. с.

Напомним, с 1 января 2020 года в России подорожают все модели Jaguar Land Rover.

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